Мэр Еревана собирает отряд для войны в Карабахе

Мэр Еревана Айк Марутян возглавит добровольческий отряд. Как сообщает «Спутник Армения», об этом написал на своей странице в Fаcebook пресс-секретарь мэра Акоп Карапетян.

"В Ереване формируется добровольческий отряд, его возглавит мэр города Айк Марутян", — написал Карапетян.

Напомним, накануне премьер-министр Никол Пашинян призвал власти на местах организовывать отряды добровольцев.

Отметим, что значительная часть армянской армии в Нагорном Карабахе была разбита в ходе успешной контрнаступательной операции Азербайджанской армии. По сообщению Министерства обороны Азербайджана подразделения армянской армии уже отказываются вступать в бой и покидают позиции. Азербайджанская армия стремительно наступает, освобождая одно оккупированное село за другим.