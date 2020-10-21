Коронавирус ставит новые рекорды в Грузии, Армении и Украине

В Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 2 306 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 70 тыс. 836, сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Накануне сообщалось о 1 836 новых больных за сутки.

По данным центра, скончались еще 16 пациентов с COVID-19, общее число летальных исходов достигло 1 тыс. 458. Выздоровели после коронавируса 49 тыс. 787 человек (+568 за сутки).

В Украине за минувшие сутки выявили 7 053 новых случая коронавируса, что является новым антирекордом. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны. Всего с начала пандемии в Украине подтвердили уже 322 879 случаев коронавируса. Умерли от COVID-19 уже 6 043 человека, в том числе 113 за минувшие сутки.

В Грузии число выявленных случаев заражения коронавирусом за последние сутки увеличилось на 1 595. Скончались за сутки еще шесть человек (всего 178). По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 22 803 случая заражения.