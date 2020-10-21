Депутат Госдумы РФ, первый зампред Комитета по делам СНГ, директор Института стран СНГ Константин Затулин широко известен своей проармянской позицией. Но даже он, защищающий интересы Армении везде, где только можно, не сдержался и достаточно жестко ответил армянскому журналисту на назойливые вопросы о роли России и ОДКБ в нагорно- карабах ском конфликте.

«Настало время Армении делать выводы, - говорит Затулин в интервью изданию «Грапарак». - Я имею в виду внутреннюю ситуацию в вашей стране. Просто нынешняя власть в Армении два года вела борьбу со своими оппонентами и, добившись здесь определенных «успехов», пожинает плоды всего этого, в том числе и в Карабахе».

Но больше всего Затулина рассердил вопрос-намек на то, что Россия бездействует в Карабахе.

«Вы знаете мою позицию, меня называют проармянским и т.д. Но я хочу прямо сказать вам, что мы устали слышать от армян, что должна делать Россия. Сделайте что-нибудь сами. Но что сейчас может сделать Армения?

ОДКБ? Послушайте, если Армения считает, что ее интересы как члена ОДКБ нарушаются, обращайтесь в ОДКБ. И что делает Армения? Почему не обращается?

Потому что правительство Армении считает, что, обратившись за помощью к России, оно должно сделать это так, чтобы, не дай Бог, не обидеть друзей с Запада. Нужно понимать, на кого можно положиться. Вы должны определиться. Это ненормально, что Россия пытается решить эту ситуацию. Армения разделена в политическом смысле. А ваш премьер-министр делает вид, что собирается и дальше управлять страной, сажая в тюрьму бывшего президента или главу фракции. Разве так воюют?».

Стоит напомнить, что в 2019 году Баку направил Москве ноту протеста из-за незаконного посещения Константином Затулиным оккупированных территорий Азербайджана и его провокационных заявлений.