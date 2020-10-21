Громкое заявление США: «Армяне должны жить в границах суверенного Азербайджана!»

Посол США в НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила журналистам на виртуальной пресс-конференции, что Альянс «пытается делать то, что делают США и Россия, а именно - попытаться остановить конфликт в Нагорном Карабахе», сообщает агентство Turan.

«Эта проблема гноится в течение 30 лет. Минская группа сопредседателей, в которую входят США, Россия и Франция, которая хочет вернуть конфликт к начальной стадии, а именно - к суверенным границам Азербайджана, в рамках которых может существовать армянское население. Это можно решить, и тогда этот конфликт закончится», - сказала она.

Тем временем, «мы призываем обе стороны обсудить способ остановить насилие, остановить убийства».

«Это не может быть решено военным конфликтом. Это необходимо решить в рамках границ и суверенитета. Это то, к чему стремимся мы, Россия настаивает на том же, как и Франция», - заключила она.