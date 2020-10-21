Kontakt Home взял на себя заботу о ребенке ставшего шехидом сотрудника

Сеть магазинов Kontakt Home берет на себя обязательства покрывать ежемесячные расходы годовалого малыша Аслана Рзаева, который погиб в боях за освобождение Карабах а, до достижения им совершеннолетия (18 лет), а также в случае поступления в азербайджанский вуз, покрыть его расходы на обучение в течение 4 лет.

«Наш коллега Аслан героически погиб в боях в направлении Физули. Известие о гибели нашего сотрудника, который всегда отличался своей культурой и искренностью, глубоко потрясло каждого из нас. Покойся с миром! Дай Бог терпения его близким! Теперь мы должны беречь его годовалого сына. От лица руководства и сотрудников Kontakt Home мы хотели бы сказать, что мы с нашим шехидом и его семьей, и всегда готовы сделать все, что в наших силах, чтобы поддержать их. Наше единственное желание - чтобы на нашей Родине больше не было шехидов и, чтобы наши храбрые военнослужащие как можно скорее вернулись к своим родным с новостью о победе", - сказала Вафа Рустамова, менеджер по связям с общественностью Kontakt Home.

Следует отметить, что Kontakt Home осуществляет различную деятельность в борьбе за территориальную целостность Азербайджана и в целях поддержания духа патриотизма. Сеть перечислила 150 000 манатов в Фонд помощи Вооруженным силам на лечение раненых в ходе боевых действий военнослужащих. Также сеть оказала единовременную помощь на общую сумму 50 000 манатов семьям сотрудников, отправленных в зону боевых действий в связи с объявлением мобилизации.

Кроме того, сеть аннулирует кредитные долги семей наших героев, ставших шехидами в текущих боях, а также приостанавливает выплаты по кредитам клиентов и их семей, призванных к участию в военных действиях.