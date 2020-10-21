Азербайджан не верит в переговоры в Вашингтоне

«Мы не ожидаем прогресса от переговоров в США с участием главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова, главы МИД Армении Зограб Мнацаканяна и госсекретаря США Майка Помпео», - заявил на онлайн-мероприятии, организованном Британской ассоциацией иностранных журналистов, помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, сообщает Haberturk.

Обратив внимание на то, что США являются одним из сопредседателей Минской группы, Хикмет Гаджиев заявил, что Вашингтон прилагал усилия для решения проблемы мирным путем, но этого не произошло.

Напомнив, что Азербайджан ведет переговоры 30 лет, помощник президента Азербайджана добавил, что ответственность за провал переговоров также лежит и на сопредседателях Минской группы.