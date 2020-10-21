Армения нацелилась на водопровод Огуз-Габала-Баку
С утра 22 октября ВС Армении выпустили баллистические ракеты «СКАД» по расположенным в 150 км от зоны боевых действий городам Азербайджана Габале, Кюрдамиру, Сиязяни.
Как сообщили haqqin.az правительственные источники, в результате этого травмы различной степени тяжести получил Амирбеков Мурад Джейхун оглу (2003 г.р.), нанесен ущерб 5 домам.
Кроме того, противник нацелился на водопровод Огуз-Габала-Баку, снабжающий питьевой водой Абшеронский полуостров и имеющий особое стратегическое значение для нашей страны, но в результате обезвреживания силами ПВО, обломки ракеты упали недалеко от водопровода.