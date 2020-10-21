Минобороны Азербайджана: армянские солдаты отказываются воевать

Личный состав вооруженных сил Армении, которому за последние дни были нанесены тяжелые удары на различных направлениях фронта, отказывается участвовать в боевых действиях, сообщает Минобороны Азербайджана.

Выяснилось, что жители села были вовлечены в боевые действия из-за того, что военнослужащие резервных подразделений 543-го полка отказались ехать в Нагорный Карабах. В то же время местные жители закрыли некоторые дороги в знак протеста против участия своих детей в боевых действиях.

Военнослужащим, находящимся в полосе обороны к северу от Гадрута и на оборонительном участке 5-го горнострелкового полка в Агдере, звонят родственники и знакомые, призывая их их сложить оружие и отступить. Сообщается также о нехватке продовольствия, топлива и боеприпасов в подразделениях.