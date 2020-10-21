Генерал-майор Артур Ванецян: Хватит лгать, поднимать тосты и создавать информационный вакуум

Бывший глава спецслужб Армении, глава партии «Родина» генерал-майор Артур Ванецян заявил о сложной ситуации на фронте и призвал население к всеобщей мобилизации.

«Парни, родина в опасности. Я знаю, остались те, которые занимаются лишь тыловым делом, что за три недели совершено невозможно. Но мы должны нанести еще один удар. Нашим друзьям, которые стоят на передовой под дождем, холодом и падающим огнем, нужна поддержка и замена», - обратился Ванецян через свою страницу в соцсети «Фейсбук».

По словам Ванецяна, «в настоящий момент эта реальность лжи, тостов и информационного вакуума приносит ложное спокойствие».