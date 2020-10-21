Генерал-майор Артур Ванецян: Хватит лгать, поднимать тосты и создавать информационный вакуум
Бывший глава спецслужб Армении, глава партии «Родина» генерал-майор Артур Ванецян заявил о сложной ситуации на фронте и призвал население к всеобщей мобилизации.
«Парни, родина в опасности. Я знаю, остались те, которые занимаются лишь тыловым делом, что за три недели совершено невозможно. Но мы должны нанести еще один удар. Нашим друзьям, которые стоят на передовой под дождем, холодом и падающим огнем, нужна поддержка и замена», - обратился Ванецян через свою страницу в соцсети «Фейсбук».
По словам Ванецяна, «в настоящий момент эта реальность лжи, тостов и информационного вакуума приносит ложное спокойствие».
«Но, поверьте, действительно есть над чем поработать. Приходите, вместе защитим родину, парни нуждаются в нас. Жду всех, время очень дорого», - сказал он.
Напомним, что накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к мэрам городов, сельским старостам, руководителям других госструктур и органов местного самоуправления с требованием сформировать добровольческие отряды под общим руководством начальника Генштаба ВС Армении.
Отметим, что значительная часть армянской армии в Нагорном Карабахе была разбита в ходе успешной контрнаступательной операции Азербайджанской армии. По сообщению Министерства обороны Азербайджана подразделения армянской армии уже отказываются вступать в бой и покидают позиции. Азербайджанская армия стремительно наступает, освобождая одно оккупированное село за другим.