АФФА и «Карабах» хотят играть в Турции, но позволит ли УЕФА?

Как известно, Европейский футбольный союз (УЕФА) принял решение о том, что в данный момент в Азербайджане и Армении невозможно проводить международные футбольные матчи. В связи с этим возник вопрос, где « Карабах » 29 октября примет испанский «Вильярреал».

Исполнительный вице-президент АФФА Эльхан Мамедов высказал свое мнение относительно того, сможет ли « Карабах » проводить свои домашние матчи в Лиге Европы в Турции.

АФФА и клуб хотят играть в Турции, но УЕФА заранее подготовил список стран, стадионы которых рекомендовано использовать для еврокубковых игр на нейтральном поле. Это – Польша, Венгрия, Кипр и Греция.

«Переговоры между АФФА и УЕФА по поводу страны, в которой будет проводить свои домашние матчи «Карабах», продолжаются, - говорит Эльхан Мамедов. – Рекомендации УЕФА известны. В ходе переговоров АФФА настаивает на варианте с Турцией. Согласно проведенному нами анализу, УЕФА может разрешить «Карабаху» играть там. Но окончательного решения пока нет. Надеемся, что в ближайшие дни Европейский футбольный союз объявит свой вердикт и наше предложение будет принято».

Напомним, что сентябрьский матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против норвежского «Мольде» «Карабах» проводил на Кипре. Но в нынешней ситуации, когда в Нагорном Карабахе идет война, чемпион Азербайджана вряд ли желает играть во враждебно настроенных к нам странах типа Греции или Кипра. Остаются Венгрия и Польша, но вариант с проведением игр в братской Турции на данный момент выглядит идеально. Однако согласится ли УЕФА?

Добавим, что уже сегодня «Карабах» проведет свой первый матч на групповой стадии Лиги Европы. В 23:00 по бакинскому времени наша команда выйдет на поле тель-авивского стадиона «Блумфильд», где сыграет с местным «Маккаби».