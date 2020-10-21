В Турции начались военные учения Ateş Serbest
Вооруженные силы Турции начали в четверг в районе Анкары широкомасштабные учения с боевыми стрельбами. Об этом сообщает Anadolu.
В учениях, получивших название Ateş Serbest-2020, в числе прочих задействована военная техника отечественного производства, в том числе САУ Fırtına («Шторм») и системы ПВО Korkut, дроны-камикадзе Kargu.
В рамках учений с участием более тысячи военнослужащих используются также противотанковые ракетные комплексы средней дальности OMTAS и штурмовые винтовки турецкого производства.
За учениями на полигоне имени генерала Нахита Шеногула в районе Полатлы в Анкаре наблюдали министр национальной обороны Хулуси Акар, начальник Генштаба ВС Турции Яшар Гюлер и др.
В рамках учений Ateş Serbest-2020 впервые и успешно задействованы 37 различных военных разработок.