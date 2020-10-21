Хулуси Акар: Армения должна убраться с оккупированных территорий

За последние 30 лет не было предпринято никаких действенных шагов по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно- карабах ского конфликта, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в четверг в Анкаре, сообщает «Анадолу».

«Что предпринято за 30 лет? Одно большое ничего! В ответ на рост обстрелов с армянской стороны, наши братья в Азербайджане начали контрнаступательную операцию. И что сделали в ответ те, кто молчал и игнорировал происходящее на протяжении всех этих десятилетий? Начали активность призывать к прекращению огня и переговорам. Это всецело неискренняя позиция», - сказал Акар.

По словам турецкого министра, решить проблему на самом деле очень просто. «Армения должна вывести войска с оккупированных территорий. Земли Азербайджана также должны покинуть наемники и террористы, которых заслал в соседнюю страну Ереван», - пояснил турецкий министр.

Хулуси Акар подчеркнул, что Турция будет и далее на самом высоком уровне поддерживать справедливую борьбу Азербайджана.