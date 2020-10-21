Какой погоды ждать завтра

Завтра, 23 октября, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Прогнозируется северо-западный ветер, который днем сменится на южный, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Температура воздуха составит на Апшероне ночью 12-15, днем 19-22 градуса тепла. В Баку ночью 13-15, днем 19-21 градус тепла.

Атмосферное давление выше нормы – 768 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана также в основном без осадков, ночью и утром местами туман. Будет дуть местами усиливающийся восточный ветер. Температура воздуха ночью 9-13, днем 18-23, в горах ночью 2-7, днем 10-14 градусов тепла.

23 октября на Апшероне ожидается слабое и умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.