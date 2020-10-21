Тер-Петросян и Кочарян просят Пашиняна разрешить им поехать в Москву

Азербайджанская армия продолжает успешное наступление на армянские позиции в Нагорном Карабах е, освобождая один за другим оккупированные села. Армянская армия уже не в состоянии оказывать серьезное сопротивление и оставляет стратегические позиции и высоты практически без боя. Вопрос окончательного сокрушительного поражения армянских сил теперь является лишь делом времени. Однако армянская сторона терпит поражения не только на поле боя, но и на дипломатическом фронте.

Как сообщает армянское издание «Грапарак», глава МИД Армении Зограб Мнацаканян, который вылетел накануне в Москву на борту №1, не добился каких-либо особых успехов в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Издание пишет, что накануне вечером он вернулся в Ереван и отправился к премьер-министру Николу Пашиняну.

«Около полуночи Бако Саакян и Аркадий Гукасян (бывшие лидеры карабахских сепаратистов –ред.) также посетили премьер-министра Армении. Они сделали конкретное предложение Пашиняну, попросив разрешить Левону Тер-Петросяну и Роберту Кочаряну поехать в Москву для проведения переговоров», - пишет газета.

Издание отмечает, что Пашинян отверг подобные попытки.