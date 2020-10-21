Знаменитый Олег Крапивин поддержал азербайджанскую армию

Известный азербайджанский борец, заслуженный тренер Азербайджана и СССР, чемпион мира среди ветеранов Олег Крапивин, давно проживающий в Украине и возглавляющий Конгресс киевских азербайджанцев (ККА), поддержал азербайджанскую армию, которая в эти дни освобождает оккупированные Арменией территории в Нагорном Карабах е.

Известный бизнесмен и меценат перечислил в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджана 20 тысяч долларов.

Олег Крапивин родился в Шемахе. В родном городе он построил спортивный клуб «Ширван», где ежегодно в его честь проводятся юношеские турниры по вольной борьбе.

Под руководством Крапивина основан Украино–азербайджанский образовательный, научно-культурный, спортивный центр имени Гейдара Алиева. Открыта воскресная школа для изучения азербайджанского языка. При его содействии был создан вокально-танцевальный ансамбль «Вэтэн», открыт киевский спортклуб «Бакинец» и т.д.

В 2016 году президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил Олега Крапивина почетным званием «Заслуженного деятеля физической культуры и спорта».