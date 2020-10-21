Ильхам Алиев: «Мы мстим на поле боя»

«Знаю, что в рамках визита вы поедете в город Гянджа. Там вы и сами увидите, с каким озверевшим врагом мы столкнулись. Они не могут противостоять нам на поле боя и стараются возместить горечь поражения атаками на мирных людей». Как сообщает «АзерТАдж», об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с главным омбудсменом Турции Шарафом Малкочем.

«Две подлые атаки на Гянджу и удар баллистическими ракетами по этому городу являются военными преступлениями. Руководство Армении ответит за это преступление. Это умышленное преступление. Они целенаправленно подвергли обстрелу именно места проживания гражданского населения. Как вы знаете, у нас есть очень много потерь, раненых, включая детей, женщин, стариков. Это в очередной раз демонстрирует хищническую сущность армянского фашизма. Это вновь показывает, что, ломая хребет армянскому фашизму, мы спасаем наш регион от большой беды, большой трагедии.

Наряду с этим, ежедневно обстреливаются все наши прифронтовые города и села. По представленной мне сегодня информации, с 6 до 8 утра только на территорию Тертерского районо упало 190 снарядов. По Агдамскому району было выпущено 90 снарядов. Были дни, когда на Тертерский район падало 2 000 снарядов. То есть они хотят разрушить наши города, сломить волю азербайджанского народа. Но они не могут этого добиться, поэтому все больше свирепствуют.

Мы мстим на поле боя. Мы никогда не предпринимали и не будем предпринимать каких-либо шагов против гражданского населения. Несмотря на то, что они подвергают обстрелу наш древний исторический город Гянджу, мы не обстреливаем и не будем обстреливать ни города Армении, ни города, расположенные в Нагорном Карабахе. Наше преимущество в очередной раз проявляет себя и в рамках этих моральных ценностей и вновь показывает всему миру, что Армения представляет большую угрозу для всего мира. Господствующий в Армении криминальный фашистский режим является самой большой угрозой для нашего региона, и Азербайджан делает все, что в его силах, для ее устранения. Ежедневно с фронта приходят радостные вести. Победоносная Азербайджанская армия выполняет свою почетную миссию», - сказал президент.