Ильхам Алиев: Они содержали свиней в мечети Зангилана

«Сегодня картина освобожденных от оккупации городов, сел показывает, с какими варварами мы столкнулись», - сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с главным омбудсменом Турецкой Республики Шарафом Малкочем, сообщает АзерТАдж.

Глава государства подчеркнул, что в этих городах, селах, в большинстве из них, не осталось ни одного целого здания.

«Они полностью разрушили город Физули. Мы не могли найти там ни одного уцелевшего здания, чтобы водрузить флаг Азербайджана, но, наконец, и эта церемония была проведена. Здания во всех наших селах разрушены, наши мечети разрушены. Вчера весь мир увидел в интернете кадры разрушенной мечети в одном из сел Зангилана. Они содержали там свиней. Они осквернили наши мечети. Они разрушили все наши исторические памятники. От домов, можно сказать, остались только камни. Разграблены крыши, окна, предметы быта», - сказал Ильхам Алиев.