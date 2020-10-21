В Азербайджане за минувшие сутки зарегистрировано 825 новых случаев инфицирования коронавирусом. Как сообщили сегодня в Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана, 171 пациент больниц вылечился и был выписан домой.

Шесть пациентов с положительным ответом теста на коронавирус скончались.

Начиная с конца февраля в Азербайджане выявлено в общей сложности 47 418 случаев инфицирования коронавирусом, из них 40 619 человек вылечились, 648 человека умерли.

Число пациентов, проходящих лечение в больницах особого режима, составляет 6151.