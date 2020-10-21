Посол Израиля: Нам, израильтянам, хорошо известны горькие последствия войны и терактов

Отношения Израиля с Азербайджаном основаны на тесной дружбе и глубоких исторических корнях, между двумя странами существует масштабное сотрудничество, заявил посетивший места разрушений в результате ракетного удара, нанесенного вооруженными силами Армении по Гяндже, посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик.

"Я пришел сюда, чтобы своими глазами увидеть разрушения, вызванные ракетными ударами, выразить соболезнования народу Азербайджана, населению Гянджи, семьям погибших. Желаю скорейшего выздоровления раненым... Нам, израильтянам, хорошо известны горькие последствия войны и терактов, в частности атак против мирного населения. Независимо от национальности, этнической принадлежности или расы, нападение на гражданских лиц неприемлемо. Никто не должен жить в таких условиях, терять своих близких, друзей. Наши отношения с Азербайджаном не направлены против третьих стран. Мы высоко оцениваем дружбу с Азербайджаном", - сказал Джордж Дик.