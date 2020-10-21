Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что президент России Владимир Путин не приглашал его в Москву на переговоры по карабахскому конфликту. Как сообщает «АзерТАдж», об этом президент Ильхам Алиев заявил, отвечая на вопрос корреспондента японской газеты Nikkei.

«Я неоднократно был приглашен президентом Путиным и был в Москве. В прошлом я совершил несколько визитов. Эти контакты высокого уровня стали традицией между соседними и партнерскими странами. Также президент Путин неоднократно совершал визиты в Азербайджан», - сказал Ильхам Алиев, отвечая на вопрос готов ли он поехать в Москву, если получит соответствующее приглашение.