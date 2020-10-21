Ильхам Алиев: Встреча с Пашиняном? Все зависит от повестки!

«Конечно, такая встреча в Москве возможна, они и раньше были. Но все зависит от повестки встречи», - сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью японской газете Nikkei, отвечая на вопрос может ли состояться трехсторонняя встреча в Москве, в которой примет участие и премьер-министр Армении, сообщает АзерТАдж.

«К сожалению, правительство Армении далеко от перспективы мирного урегулирования конфликта. Потому что очень неэффективные и провокационные заявления, предпринятые действия руководства Армении фактически сделали переговоры бессмысленными. Потому что главной темой за столом переговоров всегда было освобождение оккупированных территорий Азербайджана в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.

Когда премьер-министр Армении говорит, что «Карабах – это Армения», когда он говорит, что Азербайджан должен вести переговоры с так называемым «правительством Нагорного Карабаха», когда он отдает приказ нанести удар баллистическими ракетами по Гяндже и когда каждый день другие города Азербайджана подвергаются атакам, не остается возможностей для ведения переговоров. Поэтому мы должны были доказать руководству Армении, что они больше не смогут предпринимать эти безнаказанные агрессивные шаги.

Мы наказываем их на месте, мы освобождаем свои территории, почти каждый день я объявляю освобожденные от оккупации Армении новые города и села. Армения терпит очень тяжелое поражение на поле боя. Поэтому, конечно, они должны действовать более логично, и понять, что территории будут освобождены от оккупации. Мы хотели добиться этого путем мирных переговоров. Однако это оказалось невозможным из-за неконструктивной позиции и провокационных шагов Армении. Поэтому сейчас мы освобождаем наши территории на поле боя», - сказал президент Ильхам Алиев.