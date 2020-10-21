Ильхам Алиев: Пашинян должен заявить о готовности освобождения всех территорий. Потом возможны переговоры

«Должны быть взяты серьезные обязательства по освобождению оккупированных территорий. Потому что это часть основных принципов, согласованных между двумя странами при посредничестве Минской группы», - сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью японской газете Nikkei, отвечая на вопрос, потребует ли Азербайджан от Армении освобождения по крайней мере некоторых из семи регионов, прежде чем могут состояться какие-либо переговоры.

«В основных принципах говорится, что оккупированные территории должны быть возвращены Азербайджану, наши беженцы и вынужденные переселенцы должны вернуться на все оккупированные территории, включая территорию Нагорного Карабаха, в том числе и в древний азербайджанский город Шуша. Поэтому правительство Армении должно открыто заявить о своей приверженности этим принципам, освободить эти территории, и тогда, конечно же, начнутся переговоры. Мы не выдвигаем предварительное условие – сначала освобождение территорий, а потом начало переговоров. Сейчас мы требуем от армянской стороны, от лица, лично ответственного за насилие и военные преступления, совершенные против мирного населения, требуем лично от премьер-министра Армении, чтобы он заявил, что Армения освобождает оккупированные территории. После этого, конечно, урегулирование конфликта переместится с поля боя за стол переговоров», - сказал президент Азербайджана.

«Должны быть освобождены все районы Азербайджана. Все! Конечно, можно говорить о временных рамках, и в основных принципах были определенные представления о временных рамках. На каком этапе будет освобождена первая часть районов и на какой стадии будет освобождена вторая часть районов. Так что это можно обсуждать. Однако ясно, что все оккупированные территории должны быть возвращены», - сказал глава государства, отвечая на вопрос – готов ли азербайджанский президент пойти на переговоры, если Армения будет готова в первую очередь освободить 5 районов.

«Все азербайджанцы должны вернуться на свои древние земли», - подчеркнул Ильхам Алиев.