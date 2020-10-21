Ильхам Алиев о сбоях интернета в Азербайджане

«Проблемы с интернетом в Азербайджане – следствие временных ограничений. Эти ограничения были введены после начала боестолкновений», - сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью японской газете Nikkei, отвечая на реплику журналиста о том, что в Азербайджане в системе социальных сетей введены некоторые ограничения.

«Мы объявили народу, что это вопрос национальной безопасности, потому что в такое время мы должны защищать свои информационные системы от армянских провокаций. Таким образом, все это носит временный характер. Как закончится активная фаза боестолкновений все эти ограничения будут сняты. Однако я могу вам сказать, что интернет охват очень высок, и более 80 процентов азербайджанцев являются пользователями интернета. Таким образом, все это носит временный характер», - сказал глава государства.