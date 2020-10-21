Ильхам Алиев: «Армяне Нагорного Карабаха получат достойную и мирную жизнь!»

«В ходе этой активной фазы конфликта я неоднократно выступал с заявлениями о том, что проживающие в Нагорном Карабах е армяне являются нашими гражданами. Их безопасность и права будут полностью обеспечиваться, как и права других людей в Азербайджане». Как сообщает «АзерТАдж», об этом президент Ильхам Алиев заявил, отвечая на вопрос корреспондента японской газеты Nikkei.

«В отличие от Армении, где в настоящее время нет азербайджанцев, сегодня в Азербайджане проживают тысячи этнических армян. А 99 процентов населения Армении являются этническими армянами. Таким образом, там не смогут жить и выжить представители нацменьшинств. Они прогнали все народы, которые проживали на территории сегодняшней Армении. Азербайджанцы являлись самой крупной общиной в Армении. В начале ХХ века 70 процентов населения города Иреван составляли азербайджанцы. Армяне разрушили все наши исторические и религиозные памятники.

Сегодня в Баку и других местах Азербайджана проживают тысячи армян. Что касается вопроса о том, что в Карабахе проживает большое количество армян, то по имеющейся у нас информации, реальное население оккупированных территорий, включая Нагорно-Карабахскую Автономную Область, составляет примерно 65 тысяч человек. Это не большая община. Однако, до войны, в начале 90-х годов в Нагорном Карабахе и в частности, в Шуше, Ханкенди, в Ходжалы, где армяне совершили геноцид, и других городах проживало свыше 40 тысяч азербайджанцев. Армяне совершили этническую чистку. Мы никогда не совершали подобного. Даже в ходе нынешних столкновений. Мы не совершали атак баллистическими ракетами по территории Нагорного Карабаха и Армении. Я говорил, что мы отомстим, но наша месть свершится на поле боя. Таким образом, армяне в Нагорном Карабахе могут быть полностью уверены, что их безопасность, как граждан Азербайджана, будет обеспечена. После того, как от власти в Нагорном Карабахе будет отстранена преступная хунта, они будут жить лучше. Они будут жить достойно в условиях мира, и мы обеспечим их всеми социальными и экономическими льготами, которые имеют и другие граждане в нашей стране», - сказал президент.