Отдел информации 16:04

В эти дни в редакцию haqqin.az приходит множество писем от читателей – рядовых граждан нашей страны. В них слова благодарности президенту Ильхаму Алиеву, под чьим умелым руководством осуществляется операция по освобождению оккупированных азербайджанских территорий, нашим доблестным солдатам, сражающимся за родную землю. Вместе с тем многие письма полны возмущения развернувшейся на некоторых российских телеканалах кампанией опорочивания нашей страны, стремления представить Армению пострадавшей стороной, а Азербайджан, напротив, агрессором, вознамерившимся предпринять «новый армянский геноцид». Врач Рафаиль Ширинов решил через нашу редакцию дать ответ депутату Государственной думы РФ, директору Института стран СНГ Константину Затулину, на его не просто предвзятое, а поистине злобно-вражебное отношение к Азербайджану, выраженное в передаче РТ «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Открытое письмо доктора Ширинова российскому депутату Затулина публикуем практически без изменений. Господин Затулин! 27 сентября это года началось то, что могло начаться в любое время за долгие годы оккупации исконно азербайджанских земель, за годы установленного Бишкекским протоколом 1994 года даже не «перемирия» между армянской и азербайджанской сторонами, а всего лишь «соглашения о прекращении огня». И перемирием это действительно не было. Ни на день не останавливаясь, продолжалась самая настоящая война - идеологическая, дипломатическая, террористическая, информационная. И в этой войне провоцирующей, агрессивной стороной в силу многих причин, изложенных мной ниже, всегда была Армения. Так вот, 27 сентября на территории Азербайджана началась Отечественна война по освобождению наших земель, захваченных Арменией. Это Нагорный Карабах, который в 1923 году был выделен в отдельную административную единицу «Нагорно-Карабахская Автономная Область», со дня своего существования входившую в состав Азербайджана, в его границах, признанных мировым сообществом и Организацией Объединенных Наций. И семь прилегающих к Карабаху районов Азербайджана, которые после оккупауии армяне цинично назвали «буфферной зоной». Как известно, в любой войне, информационная составляющая имеет не меньшее значение, чем прямые столкновения на фронте. В наше время информационных технологий любую информацию и в любой форме можно донести до любого жителя нашей планеты очень быстро. И она становится показателем активного отношения людей к проблемам человечества, к проблемам нашего общего дома - Земли, к проблемам экологическим, гуманитарным, политическим, в том числе отношения к самоидентификации народов. Однако большинство людей, увы, буквально проглатывает представляемые средствами массовой информации сведения, не особо вникая в их суть и принимая на веру объяснения разного рода авторитетных специалистов, которые нередко выдают мифы за действительность и умело манипулируют общественным мнением. Вот и в нашем случае раз армянская фейковая информация с соответствующими комментариями заполнила СМИ, социальные сети и TV. И надо признать, что наши оппоненты - умелые мастера фарса, дезинформации и фальсификации, в том числе и истории.

Но моя задача не в том, чтобы развенчать происки армянской стороны и изложить историю армяно-азербайджанского конфликта, а уяснить (для себя и моих соотечественников!) позицию многих российских лжепатриотов, лжеполитиков, лжеэкспертов (иначе этих деятелей назвать не могу), которые по разным причинам пляшут под армянскую дудку и стараются это преподнести как интересы России. И уж совсем непонятно, когда к этим лжепатриотам присоединяются государственные мужи. Обидно, учитывая наши отношения с Россией сегодня и на протяжении веков, отношения азербайджанцев к русским, проживающим у нас в республике, к русскому языку и русской культуре и многому другому доброму и положительному, связанному с Россией. Господин Затулин! Я не собирался вам писать, да и вообще не любитель выражать свои мысли в письменной форме, хотя, когда случайно наталкивался на какое-то шоу с вашим участием, ваши панегирики нашим соседям меня, признаюсь, очень возмущали. Но 14.10.2020 на вашем персональном сайте узнал о вашем участии в известном ток-шоу, где заголовком было выделено, что Затулин «дал жесткий ответ азербайджанскому писателю». Мне, конечно, жаль, что наш писатель Чингиз Абдуллаев, человек образованный и культурный человек, не ответил Вам так же жестко. Но он, видимо, придерживается постулата - «никогда не спорьте с непорядочными, вы опуститесь до их уровня, где они раздавят вас своим опытом». Однако я себе это все же позволю. Господин Затулин, во всех своих пламенных, проармянских речах со множества трибун Вы говорите о том, что защищаете не армян, а интересы России и что возвращение Карабаха Азербайджану навредит России и нарушит основополагающие принципы самоопределения наций. Но я не понимаю, в чем здесь интересы России - в том, чтобы поссорить азербайджанский народ с русским или столкнуть Турцию с Россией. А может, чтобы отделить ее от той цивилизации, на которой она возникла? Но ведь уникальность России не в принадлежности к некой «армяно-григорианской цивилизации», а в её «евразийской, трансконтинентальной сущности, унаследованной от великих предшественников - Золотой Орды и Дешт-и-Кипчак».

Итак, в чем состоит армянский фарс в Вашей подаче и с Вашей подливой. 1. Вы говорите, что армяне жили здесь (в Карабахе) тысячи лет и имеют право на самоопределение. Во-первых, армян переселила и в Армению, и в Карабах в начале 19 века царская Россия, и с ее помощью они самоопределились, создав свою республику спустя 1400 лет после уничтожения ее Византией. Кстати, братской армянам нацией. Более того, где-то в 11 веке Византия повторно уничтожила в зародыше идею создания Армении. Точно так же они захотят самоопределиться и в Грузии, в районе Джавахети, и в Краснодарском крае, и в Калифорнии и т.д., и т.п. О каком самоопределении идет речь не понимаю, но понимаю одно - если следовать Вашей логике, то нужно будет перекроить всю мировую карту. К чему это приведет, думаю, вы отлично понимаете. Напомню, что НКАО была создана в составе Азербайджанской ССР в 1923г. и что Азербайджан был признан всем мировым сообществом в существующих границах с НКАО. 2. Вы говорите, что в течение всего времени проживания в составе Азербайджанской Республики армяне притеснялись и жили хуже азербайджанцев. Азербайджан никогда не притеснял своих граждан, армян, живущих в Карабахе. Азербайджан и сейчас мультикультуральная и толерантная страна, где проживают представители многий народов и конфессий. Что же касается времен СССР, то подобное тогда было просто немыслимо - там была своя национальная политика и это сурово каралось. Что касается социально-экономического положения - опять ложь. Экономическое положение Карабаха было выше среднестатистического положения по всей республике. Эти данные есть в статистических отсчетах СССР того времени.

3. Вы говорите, что армяне Карабаха сами вынесли решение о присоединении к Армении и начали национально-освободительное движение, а чтобы обезопасить себя создали буфер из 7 оккупированных районов вокруг Карабаха. Армяне Карабаха, как и все армяне, жили бредовыми идеями о Великой Армении, но никогда не думали о выходе из состава Азербайджана до тех пор, пока мировое армянство не взялось за это. А мировое армянство преследовало две цели: исполняя указание своих иностранных хозяев, развалить СССР (это уже доказано, что с Карабаха начался распад СССР) и прихватить дополнительную территорию под соусом самоопределения. Так что это было системной и комплексной работой всего мирового армянства. Чтобы отторгнуть Карабах от Азербайджана, все мировое армянство пришло в движение и запустило весь механизм и силы, которые, кстати, создавались за много лет до этих событий. Комитеты «Карабах», «Крунк», «Арцах» и многие другие начали беспрецедентную идеологическую, информационную войну. Со всего мира в Карабах съехались армянские террористы и их сподвижники и активно участвовали в военных акциях. В то время Азербайджан был обессиленным, неорганизованным и без существенной помощи от кого-либо. Чем и воспользовались армяне, имея огромные связи по всему миру и обладая огромным опытом террористических акций. Приведу известный факт о террористической составляющей этой «освободительной войны». Известный международный террорист Монте Мелконян, арестованный за теракт во Франции, после освобождения в 1990 году, будучи переправлен из Армении в Нагорный Карабах, руководил бандитскими группами, усилиями которых азербайджанцы превратились в беженцев со своих земель. Впоследствии этот международный террорист был объявлен национальным героем Армении 4. Вы говорите, что Азербайджан первым напал на Карабах и что это не контрнаступление, а самое настоящее нападение, что это преступление и нарушение всего переговорного процесса. В одном из своих интервью известный российский дипломат Казимиров выразил очень верную мысль: «Азербайджанцы интересный народ - потеряв земли в войне, они хотят вернуть их мирным путем». Да, мы действительно надеялись на мирное урегулирование конфликта, вели интенсивную работу по решению проблемы мирным путем. Нынешнюю войну начала Армения. Она никогда и не прекращала свои террористические выходки во все годы «прекращения огня». Постоянные обстрелы приграничных районов и нередкие жертвы среди мирного населения. Нашего населения. А в последние месяцы обстрелы с каждым днем принимали все более агрессивный характер, жертв становилось все больше, уже артиллерийским атакам подвергались населенные пункты далеко за пределами конфликтной зоны. Кроме того, весь политический истеблишмент Армении уже без стеснения и с безграничной наглостью заявлял о том, что «Карабах - это Армения, и точка». Тем самым полностью игнорируя мирные переговоры и делая их бессмысленным. Таким образом, учитывая агрессивную позу армянской стороны, Азербайджан вынужден был начать освобождение своих территорий.

Но вообще-то эта война должна была произойти, и не имеет значения, кто ее первым начал. В силу тех причин, о которых я говорил выше. Армяне не хотели мирным путем вернуть захваченные земли. Политическое руководство Азербайджана, все население, в том числе и я, рядовой гражданин, никогда не смирились бы с оккупацией наших территорий. 5. Вы говорите, что невозможен возврат этих земель Азербайджану из-за опасности уничтожения армянского населения. Азербайджанская сторона, между тем, предлагает максимум возможного компромисса. Армянская же сторона мирное урегулирование видит только в территориальном отделении, согласии на какое-то независимое существование Нагорного Карабаха. Это неприемлемо для Азербайджана. Поэтому поиск урегулирования конфликта был четко определен международным правом, принципиальными основами, и они заложены в основу позиции Азербайджана: территориальная целостность. Президент Азербайджана неоднократно заявлял, что в рамках территориальной целостности Азербайджан готов предоставить максимум автономию армянскому населению Карабаха и гарантировать его безопасность. До сих пор в Азербайджане проживают более 30 тысяч армян. Они не притеснялись никогда раньше и даже в эти дни военных действий. Узнайте, обидел ли их кто-нибудь - вы же курируете связи с соотечественниками за рубежом. 6. Вы говорите, что на стороне Азербайджана воюют наемники из других стран. Азербайджан, по крайней мере с Арменией, вполне сможет справиться и без посторонней помощи, что и делает сейчас. А все заявления о каких-то третьих силах, это очередной армянский фейк. Кстати, у них хватает наглости говорить о каком-то геноциде армянской нации, забывая про первую карабахскую войну, где они уничтожали мирных жителей (об этом я расскажу ниже). Напротив, как и в первую карабахскую войну, в Армению со всего мира съехались армянские террористы и их сподвижники из других стран. Кстати, о террористических организациях армян достаточно информации в самых разных источниках (ASOA, ASALA,AOD и другие). Наверное, и в эту войну будет много примеров участия армянских террористов в Карабахе. Господин Затулин! Иногда мне даже кажется, что Константин Федорович –порядочный, объективный человек, истинный патриот своей страны, а стал он апологетом армянских политиков и радетелем армянской нации только потому, что не владеет достаточной информацией об этом противостоянии или кто-то из его армянских друзей снабдил его подтасованными данными. Не знает он историю Азербайджана и Армении в 20-м столетии. Или агрессивная, тотальная армянская пропаганда дезориентировала его.

Что поделать, а армянам удалось закрепить в сознании мирового сообщества термин «нагорно-карабахский» конфликт. Тем самым создавалось впечатление, что убийства, этнические чистки и прочие нарушения прав человека связаны только с азербайджанцами. Что только армяне жили на «своих исконных землях» и не было никаких азербайджанских поселений в Армении, не было никакого геноцида азербайджанцев в Армении, и т.д. и т.п. Поэтому позволю себе привести некоторые факты, наличествующие в соответствующих источниках и неподлежащие сомнению. Итак, Константин Федорович коротко о фактах. Число азербайджанцев на территории нынешней Армении: в 1918 году - приблизительно 500 000 человек (45%); в 1979 году - 165 000 человек - в три раза меньше. Число армян на территории Азербайджана: в 1922 году - 240 000 человек; в 1979 году - 487 000 человек, то есть в 2,1 раза больше. Вникните, пожалуйста, в эти цифры. За 20-е столетие было как минимум три массовых изгнания азербайджанцев из Армении, четвертое случилось после начала карабахских событий. Не буду перечислять множественные причины и подоплеку этих акций. Скажу одно - приложили руки армяне, представленные во властных структурах СССР. Наконец о геноциде в Ходжалы. Убиты 613 человек (азербайджанцев!), из них детей - 63; женщин - 106, пожилых - 70 человек. 8 семей уничтожены полностью. 25 детей потеряли обоих родителей. 130 детей потеряли одного родителя. Ранены - 487 человек, из них детей - 76. Всего наших соотечественников, побывавших в заложниках в результате первой карабахской войны, - 1275 человек. Пропали без вести - 150 человек. В Гукарском и Масисском районах Армении убиты 216 азербайджанцев. Мало кто знает об этих варварствах. Зато все говорят о Сумгаите, где убиты 26 армян. И наверняка вы в курсе, что следствием доказано, что сумгаитские события спланированы в кулуарах спецслужб Армении. Ведь не секрет, что армянский фактор был составной частью всей террористической идеологии СССР, и конкретные концепции КГБ строились с учетом армянской диаспоры. Поэтому у них и в этом плане были большие способности.