Ильхам Алиев: Я долго уговаривал Мехрибан Алиеву занять пост первого вице-президента

Только две азербайджанские политические партии «Народный фронт» и «Мусават», финансируемые извне, всегда выступают против национальных интересов Азербайджана. Эти политические силы несут ответственность за потерю наших земель, потому что в 1992-1993 гг, когда они находились у власти, Армения оккупировала территории. Люди, ответственные за потерю территорий, можно сказать, на протяжении 30 лет являются руководителями этих партий. Как сообщает «АзерТАдж», об этом президент Ильхам Алиев заявил, отвечая на вопрос корреспондента японской газеты Nikkei.

«Никто не говорит о демократии внутри этих организаций. Никто не говорит о том, как они в течение 30 лет бессменно занимали посты председателей этих партий. Те, кто хотят нас за это критиковать, должны посмотреть в зеркало. На наших глазах, на глазах международной общественности в т.н. демократиях разгоняют шествия, убивают и ранят людей на митингах. Мы видим это каждую неделю. Мы видим, как используют полицейских собак и лошадей для разгона протестующих. Вы такого никогда не увидите в Азербайджане. Те, кто критикуют нас за это, пусть лучше займутся своими делами.

Да, я являюсь продолжателем дела моего отца. И это правда. Однако до этого я долгие годы с 1995 по 2003-й годы являлся депутатом парламента, а с 1997 года являюсь президентом Национального олимпийского комитета. Я был зампредседателя и первым зампредседателя ведущей политической партии «Ени Азербайджан», а также премьер-министром. Таким образом, моя политическая карьера известна международным наблюдателям и, конечно же, они знают, что это не так, как некоторые хотят представить. Когда говорят о продолжании дела, то почему никто не говорит о семье Буша, которые являются продолжателями наследия друг друга? Почему никто не говорит о семье Клинтон? Что супруга сначала была госсекретарем, а затем кандидатом в президенты? И таких случаев много.

Перед тем, как поднять этот вопрос, пусть сначала посмотрят на себя. Что касается моей супруги, то она с 2005 года была членом парламента. Мехрибан Алиева была очень активна в вопросах, связанных с социальной и гуманитарной сферами. Она является президентом самой крупной на Кавказе неправительственной организации - Фонда Гейдара Алиева. Мехрибан Алиева имеет сильную поддержку среди азербайджанцев. Вы можете спросить любого прохожего на улице, и вы увидите, как народ ее любит и поддерживает. Она была и является зампредседателя правящей партии «Ени Азербайджан». Поэтому, ее политическая карьера не состояла из череды случайных событий. Могу вам сказать, что когда я предложил ей эту должность, она не встретила это с особой радостью. Возможно, я говорю об этом впервые, но у меня ушло много времени, чтобы убедить ее. У меня были аргументы, но она не соглашалась. Она полностью занимается социальными и гуманитарными вопросами и помогает десяткам тысяч людей. Но делает это без какого-либо пиара и рекламы. Таким образом, Мехрибан Алиева - человек, которым гордится весь наш народ», - сказал президент.