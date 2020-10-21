В Армении назвали имена новых убитых в Карабахе ОФИЦИАЛЬНО - 874
Оккупационная армия Армении в Карабахе обнародовала новый список военнослужащих, уничтоженных в ходе боев в зоне карабахского конфликта. Как сообщает пресс-служба минобороны Армении, в новом списке за 22 октября 40 фамилий. Армения официально признала гибель 874 военнослужащих.
Варданян Мкртич Хачатурович, 1987 г.р.
Баласанян Хачатур Сергеевич, 1985 г.р.
Григорян Ваник Аракелович, 1984 г.р.
Саакян Гарник Робертович, 1985 г.р.
Марданян Айк Ромикович, 1979 г.р.
Бабаджанян Алексей Алексеевич, 1978 г.р.
Геворкян Артур Рубикович, 1980 г.р.
Киракосян Армен Асатурович, 1984 г.р.
Мелконян Сероб Самвелович, 1989 г.р.
Шахмурадян Акоп Манвелович, 1995 г.р.
Киракосян Артур Аветисович, 1977 г.р.
Аветисян Арсен Саакович, 1985 г.р.
Давтян Гагик Хачатурович, 1977 г.р.
Тадевосян Вагаршак Арутюнович, 1981 г.р.
Ганадян Шаген Лаврентьевич, 1978 г.р.
Мкртчян Саркис Феликсович, 1994 г.р.
Саргсян Аршалуйс Гагикович, 1996 г.р.
Резервист Аджинян Ованнес Ашотович, 1981 г.р.
Овсепян Артур Сосович, 1987 г.р.
Гуларян Арам Вазгенович, 1992 г.р.
Резервист Амирханян Мхитар Мартикович, 1989 г.р.
Эдилян Араик Араратович, 1995 г.р.
Хачатрян Маис Вазгенович, 1987 г.р.
Енокян Артак Самвелович, 2000 г.р.
Есаян Вашиктор Гришаевич,1986 г.р.
Григорян Армен Гагикович, 1988 г.р.
Ованнисян Грант Араратович, 1991 г.р.
Симонян Геворк Григорьевич, 1987 г.р.
Андреасян Жирайр Суликоевич, 1977 г.р.
Мартиросян Армен Сейранович, 1987 г.р.
Мисакян Аркадий Тигранович, 1985 г.р.
Карапетян Арутюн Гамлетович, 1996 г.р.
Гогорян Арен Александрович, 1991 г.р.
Гаспарян Сирекан Агаронович, 1994 г.р.
Варосян Аветик Арсенович, 1990 г.р.
Оганян Вахтанг Агванович, 1996 г.р.
Резервист Гулинян Нвер Жораевич, 1996 г.р.
Резервист Арушанян Эдуард Грантикович, 1972 г.р.
Срапионян Арман Артакович, 1999 г.р.
Акопян Давид Гагикович, 2000 г.р.