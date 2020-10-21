Минобороны напомнило еще об одном враге видео

Министерство обороны обратилось к гражданам Азербайджана в связи с коронавирусом.

«Мы защищаем вас, стоя на страже Родины, а вы, нося маску, - всех нас!», - говорится в обращении Минобороны.

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