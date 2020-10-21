Еще один твит президента
Президент Азербайджана Ильхам Алиев на своей странице в Твиттере сегодня заявил об экологическом терроре, развязанном Арменией против Азербайджана, сообщает haqqin.az.
Фактически Армения совершила экологический террор против Азербайджана. Мы должны вернуть к жизни эти земли. Уже началось планирование дальнейшего развития сельского хозяйства на освобожденных от оккупации территориях.— Ilham Aliyev (@presidentaz) October 22, 2020
«Фактически Армения совершила экологический террор против Азербайджана. Мы должны вернуть к жизни эти земли. Уже началось планирование дальнейшего развития сельского хозяйства на освобожденных от оккупации территориях», - написал глава государства.