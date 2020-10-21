Дедушка трехлетней Хадиджи: «И как я ей объясню, что мамы больше нет, как?»

В небольшом репортаже из Гянджи журналистка рассказывает о семье Агаевых, члены которой стали жертвами армянского обстрела. Лишь трехлетняя Хадиджа чудом осталась жива. Отец девочки, мать и сестра погибли под завалами дома. Их дом оказался в эпицентре взрыва.

Корреспондент русской службы BBC Ольга Ившина посетила азербайджанский город Гянджа, который в ночь на 11 октября и 17 октября подвергся ракетным обстрелам с территории Армении. В результате этих обстрелов погибли 25 человек, в том числе женщины и дети, более 120 получили ранения, серьезный урон нанесен объектам гражданской инфраструктуры.

«После случившегося Хадиджа три дня не открывала глаза (при взрыве туда попал песок) и только стонала — звала маму. Теперь благодаря стараниям врачей она снова видит. Но это только начало ее пути к выздоровлению.

У девочки перелом бедра, поэтому ей нельзя ходить. Родственники по очереди носят ее на руках по дому. Хадиджа часто спрашивает дедушку, где же мама и когда они с папой за ней придут.

«И как я ей объясню, что мамы больше нет, как? Не нашел сил это сказать», — спрашивает меня дед Хадиджи и закрывает лицо руками, чтобы никто не видел его слез».