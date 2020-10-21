Ильхам Алиев сказал, что после войны Армения может стать партнером Азербайджана и Турции

«Мир полностью изменит ситуацию в регионе. Я надеюсь увидеть то время, когда три кавказские страны будут сотрудничать. Сейчас, например, уровень сотрудничества между Азербайджаном и Грузией очень высок. Мы стратегические партнеры, и у нас прекрасные отношения с нынешним правительством Грузии. Мы поддерживаем друг друга, мы хорошие соседи и друзья» , - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью японской газете Nikkei, сообщает АзерТАдж.

«Посмотрите, сколько проектов мы реализовали вместе: транспортировка нефти, газа и электроэнергии, железнодорожное сообщение, проекты Баку-Тбилиси-Карс, Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзерум, TANAP и многие другие. Азербайджан, на мой взгляд, является первым или вторым по величине инвестором в Грузии наряду с Турцией, а также первым или вторым самым крупным налогоплательщиком.

Кстати, в середине 1990-х годов, когда обсуждался вопрос строительства газопровода, с Запада поступали предложения о его прохождении через территорию Армении. Однако Армения должна была освободить территории, и в этом случае трубопровод мог пройти из Азербайджана в Армению, затем в Нахчыван, а оттуда в Турцию. Это был самый короткий маршрут. Если вы посмотрите на карту, увидите маршрут трубопровода. Его провели таким образом, чтобы обойти Армению. Однако армяне думали, что мы не сможем построить этот трубопровод, поэтому ответили отказом. Я считаю, что сейчас они сожалеют об этом. Из-за оккупации они застряли в тупике. Они думали, что мы не сможем построить трубопроводы и железные дороги. И всегда поддерживали эксплуатацию железной дороги Карс-Гюмри. Эта железная дорога существовала, но наша братская Турция закрыла ее из-за армянской оккупации. Таким образом, по сути, у Армении есть выход к морю, но из-за агрессии против Азербайджана и территориальных претензий к Турции закрыта армяно-турецкая граница. Вы можете не знать, но в их конституции прописаны территориальные претензии к Турции. Чтобы иметь территориальные претензии к такой могущественной стране, как сегодняшняя Турция, нужно быть безумцем. Но в этом суть их идеологии.

В ходе переговоров предыдущему правительству Армении были направлены сообщения о том, что в случае прекращения оккупации, Азербайджан может реализовать различные социальные и экономические проекты в Нагорном Карабахе. Эти послания были отправлены предыдущим президентам Армении через сопредседателей Минской группы, и они их отвергли.

Сегодня люди в Нагорном Карабахе живут в бедности. Вы знаете, там полная безработица, царит бедность и инфраструктура разрушена. Мы были готовы инвестировать. Но мы сказали, чтобы они освободили территории, и мы им поможем. Сегодня, когда мы сами освобождаем территории, мы, конечно, поможем армянам, живущим в Нагорном Карабахе, и, конечно же, азербайджанцам, которые вернутся, чтобы восстановить эту территорию. Но если Армения предпримет конструктивные шаги и освободит территории, конечно же, мы откроем все коммуникации. Я также слышал о позиции турецкого правительства, что они откроют коммуникации, если Армения освободит свои территории. Тогда ситуация на Южном Кавказе полностью изменится», - сказал глава государства.

«Армяно-турецкая граница закрыта из-за оккупации. Когда будет положен конец оккупации, граница будет открыта. Это официальная политика правительства Турции, и армяне знают об этом. Без нормализации отношения с Турцией и Азербайджаном, у Армении нет будущего. Потому что это маленький рынок и еще больше уменьшается сейчас. И население уменьшается, очень высока миграция. По имеющимся у нас сведениям, в Армении реальное население сейчас меньше 2 миллионов, и оно еще больше уменьшится, потому что нет работы, особенно сейчас, когда они лишились очень урожайных оккупированных земель. Если вы посмотрите на изображения, сделанные с высоты, то увидите, как они используют наши земли для нелегальной продукции. Они используют не только нашу землю, но и наши золотые прииски в Кельбаджаре. В случае, если они не приостановят свою деятельность, там есть иностранные компании, на которые мы подадим в суд. К слову, в любом случае, они в скором времени остановят свою деятельность. Таким образом, из-за того, что они будут лишены такого важного сегмента сельского хозяйства, они даже будут больше испытывать проблем и придут в упадок, а мы будем развиваться. Наше население растет. Население Турции составляет 83 миллиона, Азербайджана – 10 миллионов. А население Армении меньше двух миллионов. Они должны подумать, как они будут жить здесь через 10, 20, 50 лет, если они будут отвергать элементарную логику, если не положат конец оккупации. Мы показали им, кто есть кто на поле боя. Все мифы об их «храброй армии» были фальшивкой и просто фейком. Их армия бежит. Мы побеждаем и будем продолжать, пока они не покинут наши земли», - подчеркнул Ильхам Алиев.