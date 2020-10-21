Сахиль Бабаев обсудил с послом Ирана освобождение приграничных территорий

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минтруда, такое мнение выразил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на встрече с послом Исламской Республики Иран в Азербайджане Сейедом Аббасом Мусави.

Освобождение от армянской оккупации приграничного региона Азербайджана с Ираном, особенно моста Худаферин, соединяющего обе страны, придаст новый импульс всестороннему развитию отношений между двумя странами и регионом в целом.

Отметив, что Армения уже около 30 лет оккупирует азербайджанские земли и совершает военные провокации против нашей страны, Сахиль Бабаев рассказал об очередных армянских провокациях, которые начались 27 сентября. Он отметил, что даже в азербайджанских населенных пунктах, удаленных от линии фронта, мирное население подверглось армянскому террору, ракетному обстрелу, в результате чего мирные жители были убиты и ранены, а гражданская инфраструктура была серьезно повреждена.

Министр сказал, что контрнаступительные операции, проводимые азербайджанской армией, являются справедливой войной, основанной на международном праве и справедливости, и наша страна ведет эти операции на своих, признанных мировым сообществом территориях.

Доведя до сведения успехи Вооруженных сил Азербайджана Сахиль Бабаев подчеркнул, что еще в феврале 2016 года в ходе визита президента Ильхама Алиева в Иран между правительствами Азербайджана и Ирана было подписано соглашение о продолжении строительства гидроузлов и электростанций «Худаферин» и «Гыз галасы» на реке Араз, их эксплуатации и использования водных и энергетических ресурсов. Освобождение от оккупации Худаферинского моста и прилегающих территорий создаст возможности для того, чтобы это соглашение сыграло исключительную роль в водном и энергетическом обеспечении региона.

На встрече было отмечено, что основу отношений между двумя странами составляют исторические, культурные и религиозные связи, а встречи глав Азербайджана и Ирана, взаимные визиты вносят важный вклад в развитие двусторонних связей.

Посол был проинформирован об успешных социальных реформах в Азербайджане, работе в сфере совместной борьбы с COVID-19, мерах по социальной и экономической поддержке. Был отмечен опыт в рамках Меморандума взаимопонимания подписанного с Министерством труда, кооперации и социального благосостояния Ирана.

С.А. Мусави заявил, что связи Азербайджана и Ирана, имеющие глубокую историю, постоянно расширяются, а также подчеркнул, что Иран поддерживает территориальную целостность Азербайджана. Он также довел до сведения, что приложит усилия для расширения сотрудничества в сфере труда, занятости и социальной защиты.