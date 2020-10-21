Армянский патриарх Эрдогану: инициативы Турции по Карабаху имеют особую значимость

85-й патриарх армянской общины Турции Саак Машалян выразил благодарность президенту Реджепу Тайипу Эрдогану за участие в церемонии прощания с армянским писателем, журналистом и депутатом от правящей Партии справедливости и развития Турции Маркаром Эсаяном. Об этом сообщает Anadolu.

По словам Машаляна, глава турецкого государства уделил внимание армянской общине в непростое время - на фоне событий в зоне нагорно-карабахского конфликта.

«Трагические события на Кавказе не являются межрелигиозным конфликтом. Это даже не конфликт армянского и азербайджанского народов. Главное сейчас - совместными усилиями сформировать основы для долгосрочной дружбы. В данной связи особую значимость представляют инициативы, озвучиваемые Турцией и лично вами, господин Эрдоган», - сказал патриарх в беседе с турецким лидером.

По словам Машаляна, участие турецкого лидера в церемонии прощания с армянским политиком, является знаковым событием и посылом.