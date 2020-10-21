Азербайджан продолжает уничтожать живую силу и технику противника видео
Уничтожена очередная военная техника, живая сила и укрепленные позиции вооруженных сил Армении.
Уничтожена очередная военная техника, живая сила и укрепленные позиции вооруженных сил Армении.
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