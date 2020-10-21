Президент России Владимир Путин заявил, что Азербайджан и Армения для России являютя равными партнерами. По словам российского президента, Россия всегда имела особые связи не только с Арменией, но и с Азербайджаном. Как сообщает РИА Новости об этом российский лидер заявил на заседании Валдайского клуба.

"У нас всегда были особые связи и с Азербайджаном. В России проживает более 2 миллионов армян и около 2 миллионов азербайджанцев. Это не только те люди, которые приехали на временные заработки, но и те, которые здесь живут практически постоянно", - отметил Путин.

По словам Путина, для России - огромная трагедия, когда там гибнут люди: "Мы хотим выстраивать полноценные отношения как с Арменией, так и с Азербайджаном".

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