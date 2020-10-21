УЕФА дал добро: «Карабах» будет играть в Турции

Игру 2-го тура Лиги Европы против испанского «Вильярреала», которая должна была состояться в Баку 29 октября, « Карабах » проведет в Стамбуле. Об этом haqqin.az заявили в пресс-службе азербайджанского клуба.

Матч пройдет на стадионе «Башакшехир Фатих Терим», вмещающем 17 тысяч зрителей. На этой арене свои домашние встречи проводит чемпион Турции «Истанбул Башакшехир».

Как известно, УЕФА принял решение о том, что в данный момент в Азербайджане и Армении невозможно проводить международные футбольные матчи. В связи с этим АФФА и «Карабаху» пришлось в скором порядке подыскивать нейтральную арену для матча с «Вильярреалом». Азербайджанская сторона хотела сыграть в Турции, но были опасения, что УЕФА не одобрит этот выбор, так как есть список стран, стадионы которых рекомендовано использовать для еврокубковых игр на нейтральном поле. Это – Польша, Венгрия, Кипр и Греция.

Исполнительный вице-президент АФФА Эльхан Мамедов сегодня утром заявил, что переговоры с УЕФА по данному вопросу продолжаются и выразил надежду, что в скором времени Европейский футбольный союз даст положительный ответ. Как видим, АФФА и «Карабаху» удалось убедить УЕФА.

Добавим, что уже сегодня «Карабах» проведет свой первый матч на групповой стадии Лиги Европы. В 23:00 по бакинскому времени наша команда выйдет на поле тель-авивского стадиона «Блумфильд», где сыграет с местным «Маккаби».