Президент России Владимир Путин заявил, что президент Турции Р.Эрдоган проводит независимую политику: "С ним приятно и надежно работать. Решил, что нужна современная ПВО, сказал и купил С-400". Об этом российский лидер заявил на заседании Валдайского клуба, сообщает РИА Новости.

Новость обновляется

Владимир Путин заявил, что Россия и Турция в максимально короткие сроки реализовали проект "Турецкий поток", а Европа годами не может проявить самостоятельность и суверенитет, чтобы воплотить в жизнь абсолютно выгодный для нее проект "Северный поток - 2".

"Знаю, что президент Турции Тайип Эрдоган проводит независимую внешнюю политику, несмотря ни на какое давление, мы с ним достаточно в короткие сроки реализовали проект "Турецкий поток", но с Европой до сих пор не можем, годами жуем эту тему, Европа никак не может проявить элементарную самостоятельность и суверенитет, для того чтобы реализовать абсолютно выгодный для нее проект "Северный поток - 2". С Турцией мы сделали это достаточно быстро, несмотря ни на какие отклики, зная и понимая свои национальные интересы", - сказал Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай".