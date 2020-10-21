Президент РФ Владимир Путин на заседании Валдайского клуба заявил, что ему очень хотелось бы найти компромисс по Нагорному Карабаху. По словам российского лидера, в день он несколько раз говорит по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном.

"Мне бы очень хотелось, чтобы этот компромисс по Нагорному Карабаху был найден", - отметил Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

Никто не заинтересован в урегулировании конфликта в Карабахе больше, чем Россия, этот конфликт происходит с нашим друзьями, заявил президент России Владимир Путин.

"Для нас это особая ситуация. Да, создана Минская группа в 1992-м, по-моему, году, Россия, Франция, США как сопредседатели, на нас лежит ответственность за организацию переговорного процесса. Я уверен на 100%, что все участники процесса искренне стремятся к тому, чтобы ситуация была урегулирована, но никто в этом так не заинтересован, как Россия",- сказал Путин.

По его словам, для россиян "все это живое".

"У нас это не только на глазах, это происходит в широком смысле с нашими людьми, с нашими друзьями, с нашими родственниками ", - сказал Путин.

Путин отметил, что на протяжении многих лет Россия предлагала самые разные варианты урегулирования этого кризиса, чтобы стабилизировать ситуацию на длительную историческую перспективу. По словам президента, это была напряжённая работа по сближению позиций.

"Казалось, что ещё чуть-чуть, и мы найдём решение. К сожалению, этого не произошло, и сегодня мы имеем конфликт в самом худшем его варианте",- сказал Путин.