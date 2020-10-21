Путин: Эрдоган с Макроном сами разберутся

Россия никогда не злоупотребляла трениями между государствами, заявил президент РФ Владимир Путин, говоря на заседании Валдайского клуба о противоречиях между Турцией и Францией по Нагорному Карабаху.

"Что касается споров внутренних в НАТО, споров между Турцией и Францией, мы никогда не злоупотребляли трениями, которые возникают между другими государствами. У нас устойчивые хорошие, ну я бы не сказал, пока полноценные, но все-таки имеющие хорошие перспективы и, во всяком случае, хорошую предысторию отношения с Францией. У нас нарастает объем сотрудничества с Турцией, Турция вообще наш сосед", - сказал он на площадке дискуссионного клуба "Валдай", сообщает РИА Новости.

Путин отметил, что Турция и Франция - такие государства, которые в состоянии отрегулировать отношения между собой.