Путин поставил точку: Армения оккупировала территории Азербайджана. И это не может длиться вечно!

Президент России Владимир Путин заявил на заседании Валдайского клуба, что США помогут в урегулировании конфликта в Карабахе.

"В очередной раз приезжали к нам в Москву министры иностранных дел Азербайджана и Армении. 23-го числа они встречаются в Вашингтоне. Я очень рассчитываю, что американские наши партнеры будут действовать в унисон с нами, будут помогать урегулированию. Будем надеяться на лучшее", - сказал российский лидер.

"Этот конфликт начался не просто как межгосударственный конфликт и борьба за территории, он начался с этнического противоборства. Такая ситуация, при которой значительная часть территории Азербайджана утрачена, не может продолжаться вечно».