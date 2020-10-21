Фикрет Мамедов обсудил с послом Узбекистана военные преступления Армении

Было отмечено, что двустороннее сотрудничество эффективно осуществляется в различных областях, в том числе в сфере юстиции.

Стороны выразили удовлетворение развитием двусторонних отношений между Азербайджаном и Узбекистаном, подчеркнув особую роль президентов двух стран - Ильхама Алиева и Шавката Мирзиёева - в укреплении этих связей.

Министр юстиции Фикрет Мамедов встретился сегодня с новоназначенным послом Узбекистана в Азербайджане Бахромом Ашрафхановым, сообщили haqqin.az в пресс-службе Минюста.

Отметив, что обе страны успешно взаимодействуют как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций, посол Узбекистана подчеркнул, сделает все возможное для расширения связей в течение своего дипломатического срока.

В ходе беседы были обсуждены военные провокации Армении против Азербайджана, в особенности военные преступления, совершенные против мирного населения.

Министр Фикрет Мамедов отметил, что противник обстрелял баллистическими ракетами густонаселенные города Гянджа и Мингячевир, а сегодня в утренние часы - Сиязанский, Габалинский и Кюрдамирский районы, находящиеся в сотнях километров от места боевых действий. Он подчеркнул, что Армения не отказалась от своей захватнической политики и продолжает провокации, направленные против мирного населения и гражданской инфраструктуры.

Посол Ашрафханов отметил, что во время посещений города Гянджа, подвергшегося ракетным обстрелам со стороны Армении, он стал свидетелем всего ужаса военных преступлений, совершенных против мирного населения. Посол подчеркнул их абсолютную нелогичность, а также выразил соболезнования пострадавшим и пожелал исцеления раненым.

Б.Ашрафханов подчеркнул, что Узбекистан занял принципиальную позицию, которая заключается в скорейшем урегулировании нагорно-карабахского конфликта в рамках безоговорочного уважения суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.

Ф.Мамедов поблагодарил посла за поддержку Азербайджана и отметил, что обратился к иностранным коллегам и прокурорам из 80 стран по поводу захватнической политики Армении и совершенных ею военных преступлений, подчеркнул важную роль дипломатического корпуса в точном и всестороннем доведении правды об Азербайджане до международного сообщества.

Гость отметил, что министр юстиции Узбекистана уже получил официальное обращение азербайджанского коллеги по поводу военных провокаций Армении и передал его поддержку справедливой позиции Азербайджана. Бахром Ашрафханов также сообщил, что министр юстиции его страны заинтересован в углублении двусторонних отношений. Посол заявил, что достижения Азербайджана в области юстиции, а также практика службы ASAN, которая является брендом нашей страны, предоставляющей различные услуги, в том числе и в сфере юстиции, были успешно использованы при проведении реформ в Узбекистане.

На встрече были затронуты перспективы сотрудничества между органами юстиции двух стран, высоко оценены цифровые инновации Азербайджана и подчеркнута взаимная польза обмена опытом для обеих сторон.