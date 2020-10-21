Путин: «В карабахском вопросе Россия должна вести себя очень аккуратно»

Россия чувствует на себе особую ответственность за урегулирование в Карабахе, но ей требуется поддержка, в том числе со стороны США и Франции, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Валдайского клуба.

Ответа на вопрос, нужно ли менять формат группы по ситуации в этом регионе, нет, сказал Путин. При этом добавил: «Надо ли что-то в этой связи менять? Я не знаю. Может быть, можно как-то формат немножко изменить».

«В силу целого ряда объективных причин, не потому, что хочу выпячивать роль России, мы же все понимаем, Россия здесь рядом. Влияние есть очень мощное»,- сказал Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Российский лидер отметил, что связи России с Арменией и Азербайджаном сильно отличаются от взаимодействия этих стран с США и Турцией. «Поэтому, конечно, мы чувствуем на себе особую ответственность, и в этой связи должны вести себя очень аккуратно. Но в этом контексте для нас очень важна поддержка и со стороны Соединённых Штатов, и со стороны Франции, и со стороны других участников группы», - подчеркнул Путин.