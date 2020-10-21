Путин рассказал о разлуке с детьми и конце своего президентства
Президент РФ Владимир Путин признался, что скучает по своим детям, так как видеться с ними удается редко.
"По детям, редко вижу их", - сказал глава российского государства на заседании дискуссионного клуба "Валдай", отвечая на вопрос, по кому он скучает, передает ТАСС.
Отвечая на вопрос о своем переизбрании на пост президента России, Владимир Путин заявил, что отдает себе отчет в том, что его пребывание на этом посту закончится. "Нет, это когда-то, безусловно, закончится, я отдаю себе в этом отчет прекрасно", - сказал он.
Российскому президенту задали вопрос, не задевает ли его отношение к нему в Европе и вводимые в отношении его соратников санкции. "Вы знаете, меня мало что задевает, потому что я в известной степени при исполнении своих служебных обязанностей превращаюсь в функцию, и она, эта функция, имеет главную цель - обеспечение интересов российского народа, наших граждан и российского государства", - ответил Путин.
"Все остальное я стараюсь не замечать, чтобы оно не мешало выполнять эту самую функцию", - добавил президент.
Говоря об обвинениях в свой адрес со стороны Запада, российский лидер заявил, что давно привык к подобным выпадам и его это не колышет.
"К подобным выпадам я привык давно, еще начиная с 2000 года, когда мы активно боролись с бандами международных террористов на Кавказе. Там я чего только не слышал и чего только не видел. Как меня только не изображали там - и с клыками, и так и сяк, во всяких ракурсах", - сказал российский президент. "Так что меня это не колышет", - заключил он.