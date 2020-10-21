Путин рассказал о разлуке с детьми и конце своего президентства

Отвечая на вопрос о своем переизбрании на пост президента России, Владимир Путин заявил, что отдает себе отчет в том, что его пребывание на этом посту закончится. "Нет, это когда-то, безусловно, закончится, я отдаю себе в этом отчет прекрасно", - сказал он.

"По детям, редко вижу их", - сказал глава российского государства на заседании дискуссионного клуба "Валдай", отвечая на вопрос, по кому он скучает, передает ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин признался, что скучает по своим детям, так как видеться с ними удается редко.

Российскому президенту задали вопрос, не задевает ли его отношение к нему в Европе и вводимые в отношении его соратников санкции. "Вы знаете, меня мало что задевает, потому что я в известной степени при исполнении своих служебных обязанностей превращаюсь в функцию, и она, эта функция, имеет главную цель - обеспечение интересов российского народа, наших граждан и российского государства", - ответил Путин.

"Все остальное я стараюсь не замечать, чтобы оно не мешало выполнять эту самую функцию", - добавил президент.

Говоря об обвинениях в свой адрес со стороны Запада, российский лидер заявил, что давно привык к подобным выпадам и его это не колышет.

"К подобным выпадам я привык давно, еще начиная с 2000 года, когда мы активно боролись с бандами международных террористов на Кавказе. Там я чего только не слышал и чего только не видел. Как меня только не изображали там - и с клыками, и так и сяк, во всяких ракурсах", - сказал российский президент. "Так что меня это не колышет", - заключил он.