Goldman Sachs оштрафовали на рекордные $350 млн

Коммерсант сообщает, что регулятор признал американский банк виновным «в серьезных упущениях и недостаточном управлении рисками, комплаенсом и борьбой с отмыванием денег, которые способствовали незаконному присвоению $2,6 млрд из $6,5 млрд, привлеченных компанией 1Malaysia Development Berhad (1MDB) в ходе трех размещений облигаций в 2012 и 2013 годах».

Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) Гонконга оштрафовала азиатское подразделение Goldman Sachs на рекордные для себя $350 млн.

Скандал с малазийским фондом разразился еще в 2015 году, когда в ходе проверки обнаружились его долги на $11 млрд. Расследование выявило коррупционные схемы с участием высокопоставленных малазийских чиновников и позволило обнаружить почти $700 млн из этой суммы на личных счетах занимавшего тогда пост премьер-министра Малайзии Наджиба Разака. Другая часть средств государственного фонда пошла на взятки иностранным чиновникам. Сейчас бывший премьер отбывает тюремный срок за коррупцию.

На этой неделе стало известно, что американский банк согласился признать свою вину, а также выплатить властям США $2,8 млрд в обмен на прекращение преследований по этому делу. В рамках соглашения банк выплатит Минюсту США штраф $2,2 млрд и вернет $600 млн незаконно заработанных средств.

В июле Goldman Sachs объявил о достижении договоренностей с правительством Малайзии об урегулировании всех претензий, выплатив властям Малайзии $2,5 млрд наличными и предоставив гарантии возврата еще $1,4 млрд, полученных в качестве доходов от активов, связанных с 1MDB.

Таким образом, коррупционный скандал обойдется американскому банку примерно в $7 млрд.