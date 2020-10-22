Именно так Столтенберг ответил на вопросы прессы, готов ли он встречаться с руководством Азербайджана, после того как в среду провел встречу с президентом Армении в брюссельской штаб-квартире НАТО.

НАТО не является частью конфликта между Арменией и Азербайджаном вокруг Нагорного Карабах а. Об этом 22 октября во время пресс-конференции по итогам первого дня работы министров заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает haqqin.az.

«Обе страны, Азербайджан и Армения, являются уважаемыми партнерами НАТО. И когда глава государства-партнера прибывает в Брюссель и просит о встрече, для меня естественно провести такую встречу. Мы также принимали ранее визит президента Азербайджана Ильхама Алиева, и я готов снова говорить с ним. Это часть нашего партнерства, когда мы встречаемся с руководителями различных стран-партнеров, в том числе с руководителями Армении и Азербайджана. Я только что встретился с президентом Армении, и проведу встречу с президентом Азербайджана, если будет запрос на такую встречу», - сказал генеральный секретарь НАТО.

Он отметил, что НАТО не является частью конфликта вокруг Нагорного Карабаха. При этом Турция - это важный союзник по НАТО, и данную позицию руководитель Альянса довел к сведению президента Армении.

«Мы глубоко обеспокоены конфликтом в Нагорном Карабахе и вокруг него, особенно жертвами среди гражданского населения. Должно быть найдено политическое решение для этого конфликта», - подчеркнул Йенс Столтенберг.

Он отметил, что НАТО поддерживает усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ, и приветствует тот факт, что в Соединенных Штатах состоится встреча между министрами иностранных дел двух стран.