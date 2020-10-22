В мире установлен новый антирекорд по коронавирусу

Число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире превысило 41,1 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 423 тыс., это новый рекорд роста заболеваемости за сутки.

Согласно опубликованным в четверг данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов выросло более чем на 6,4 тыс., приблизившись к 1,13 млн. До сих пор рекордным считался суточный рост в 412 889 заразившихся, зафиксированный 17 октября.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

В Европейском регионе ВОЗ за сутки было выявлено 192 831 новый случай заражения. На втором месте - Северная и Южная Америка (128 508 случаев), на третьем - Юго-Восточная Азия (68 811).