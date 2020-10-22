Путин назвал С-400 лучшей в мире системой ПВО
Зенитные ракетные системы С-400 "Триумф" российского производства являются лучшей системой противовоздушной обороны в мире, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай", говоря о военно-техническом сотрудничестве России и Турции, передает ТАСС.
По словам Путина, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проводит независимую внешнюю политику и это отражается в том числе на сфере военно-технического сотрудничества. "Решила Турция, что им нужна современная система ПВО, а наилучшая система в мире сегодня - это С-400 "Триумф" российского производства. Сказал - и купил", - отметил Путин.