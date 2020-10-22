«Рамис Габдрахманов говорит со мной на развалинах своего дома. Он построил его недавно, обустраивал с любовью — думал, будет жить там теперь до глубокой старости. Но дома больше нет — его разнесло в ходе ракетного удара по Гяндже в ночь на 17 октября.

Корреспондент русской службы BBC Ольга Ившина во время поездки в Гянджу побеседовала с местным жителем, который в результате ракетного обстрела Арменией города в ночь на 17 октября потерял свою дочь и трех внуков.

Но еще страшнее, что у Рамиса больше нет дочки и трех внуков — все они спали в соседнем доме буквально в паре десятков метров. Именно туда и пришелся основной удар ракеты.

«Ужас, ужас… По кускам я родных собирал. Не знаю, как дальше жить. Сил нет, ничего нет… Но надо как-то дальше жить. Будем жить», — говорит Рамис, в сотый раз растерянно оглядывая груду камней, которые когда-то были его любимым уголком.

Из-под обломков кирпичей и арматуры торчат его вещи. Среди них — непонятно каким чудом уцелевшие бутылки с домашним компотом и банки с вареньем. Рамис смотрит на них отсутствующим взглядом.

Я не знаю, о чем думает он, но сама не могу оторвать взгляд от стеклянных банок, которые уцелели при взрыве, который разнес в щепки несколько домов и унес жизни 14 людей».