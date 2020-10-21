Генерал-лейтенант Евгений Бужинский: «Армении надо вернуть Азербайджану 7 районов»

Никол Пашинян хочет сохранить в Карабах е статус-кво, который был до 27 сентября. Но этого уже не получится. Об этом российскому изданию «Правда.Ру» сказал бывший начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский.

Реальность, по словам российского эксперта, заключается в том, что Армения удерживает семь районов Азербайджана, и их надо возвращать. "Не семь, конечно. Азербайджанцы уже кое-что взяли под контроль", — уточняет генерал.

По его мнению, независимость Карабаха недостижима, так как у Азербайджана все резолюции Совбеза ООН на руках. "Нужно находить компромисс: отдавать азербайджанские районы, как это оговаривается в известных формулах, а потом уже определять статус Нагорного Карабаха. Пашинян хочет продолжать статус-кво, который был до 27 сентября. Но этого уже не получится", — уверен Бужинский.

Российский военный отметил, что США для урегулирования конфликта ничего сделать не смогут: "Что в практическом плане могут американцы? Только денег дать. Надавить на Азербайджан каким-то образом они не могут. Надавить на Пашиняна, особенно, перед выборами? Тоже не думаю. Я думаю, что это такая ритуальная пляска Помпео, что Соединенные Штаты тоже якобы что-то делают. Думаю, что это ни к чему не приведет".