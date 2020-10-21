В Италии новый коронавирусный рекорд: второй день подряд

В Италии число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом бьет рекорд второй день подряд: впервые за время эпидемии оно превысило 16 тысяч, сообщает минздрав страны.

За сутки коронавирусом заразились 16 079 человек. Накануне было зарегистрировано 15 199 новых случаев. В весенний период наиболее высокий показатель роста случаев не превышал 6,5 тысячи случаев.

Жертв инфекции по стране стало больше на 136, общее число скончавшихся достигло 36 968. Накануне погибших было 127. Число выздоровевших от коронавируса в Италии увеличилось на 2 082 человека, их число достигло 259 456.